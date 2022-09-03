يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى جيدًا على الصعيد الهجومي، ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم.

أهداف الهلال عبر 3 لاعبين:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تسجيل 8 أهداف بدوري روشن السعودي من خلال 3 لاعبين فقط، وهم؛ المالي موسى ماريغا، النيجيري أوديون إيغالو والأرجنتيني لوسيانو فييتو.

ويُشكل ماريغا وإيغالو ثنائية مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، حيث نجح كل منهما في تسجيل 3 أهداف، فيما تمكن فييتو من هز الشباك مرتين.

الزعيم يُلاقي التعاون في الجولة الخامسة:

ومن المقرر أن يواجه الزعيم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وذلك بعد فترة التوقف.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الشباب المتصدر، فيما يقع التعاون في المركز السادس بـ8 نقاط.