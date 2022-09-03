تُختتم مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين غدًا الجمعة بإقامة 3 مباريات.

توقيت مباريات الجمعة:

اللقاء الأول سيكون بين فريقي التعاون وضمك في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

اللقاء الثاني بين أبها والفيحاء في تمام السابعة إلا 10 دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية “المحالة”.

المباراة الثالثة بين فريقي الهلال والوحدة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “الملز” في الرياض.

وتُستكمل الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي منافساتها، مساء اليوم الخميس، بـ3 مواجهات وسط صراع قوي لحصد الثلاث نقاط.

موعد مباريات اليوم في دوري روشن:

وتنطلق مباريات الخميس في دوري روشن عند الساعة 6:40 مساء بمواجهة الباطن والنصر، حيث يأمل الفريق السماوي لتحقيق نتيجة إيجابية بعد خسارته أول 3 جولات، فيما يسعى العالمي لمواصلة تألقه وحصد الثلاث نقاط.

ويلعب الاتفاق ضد الرائد عند الساعة التاسعة مساء على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويسعى فارس الدهناء لخطف الثلاث نقاط خاصة أن المباراة على ملعبه، فيما يأمل الفريق الريداوي في استعادة توازنه وتحقيق نتيجة إيجابية.

ويواجه الاتحاد نظيره الخليج عند التاسعة مساء أيضًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ويطمح العميد في مواصلة انطلاقته المميزة وتحقيق الفوز وسط جماهيره، فيما يأمل الفريق الضيف في الظهور بشكل جيد.