تنطلق اليوم 3 مباريات في الجولة الخامسة من دوري يلو لـ موسم 2022/2023.

المباراة الأولى ستكون بين فريقي الرياض ونجران في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

المباراة الثانية بين فريقي الجبلين والأخدود في تمام السابعة إلا 10 دقائق مساءً بتوقيت المملكة.

المباراة الثالثة بين فريقي الحزم والخلود في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

نتائج مباراتي أمس الجمعة في دوري يلو

وأُقيمت أمس الجمعة مباراتي الافتتاح بالجولة الخامسة وهما ” العين ضد العروبة وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق”.

المباراة الثانية بين فريقي الأهلي وأُحد وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية دون رد.

وفي وقت سابق، أكد يوسف عنبر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي، على سعادته، وذلك بعد الفوز على نادي أُحد بثلاثية دون رد في الجولة الخامسة من دوري يلو.

وتحدث عنبر للقنوات الرياضية السعودية قائلًا: “لولا دعم الجماهير ما كنا حققنا الفوز، شكرًا لهم وإن كانت كلمة الشكر قليلة، الفريق كان يحتاج إلى دعم الجمهور، وأبنائه من اللاعبين”.

وتابع: “نتائج الراقي الأخيرة، أخرجته من الإنعاش والصفقات الجديدة للفريق سوف تصنع الفارق، أنا راضٍ عن أداء اللاعبين وعن النتيجة”.

ملخص مباراة الأهلي ضد أُحد

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل الراقي أسفر عن الهدف الأول للاعب عبدالله المقرن بالدقيقة الـ29.

وواصل الراقي ضغطه ليُضيف اللاعب علي الأسمري الهدف الثاني لـ الراقي بالدقيقة الـ44 من ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق الراقي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة، استغل الراقي تراجع نادي أُحد ليُضيف الهدف الثالث عبر اللاعب زياد الجهني بالدقيقة الـ77.