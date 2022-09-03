تُستكمل الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي منافساتها، مساء يوم غد الخميس، بـ3 مواجهات وسط صراع قوي لحصد الثلاث نقاط.

موعد مباريات الغد

وتنطلق مباريات الغد في دوري روشن عند الساعة 6:40 مساء بمواجهة الباطن والنصر، حيث يأمل الفريق السماوي لتحقيق نتيجة إيجابية بعد خسارته أول 3 جولات، فيما يسعى العالمي لمواصلة تألقه وحصد الثلاث نقاط.

ويلعب الاتفاق ضد الرائد عند الساعة التاسعة مساء على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويسعى فارس الدهناء لخطف الثلاث نقاط خاصة أن المباراة على ملعبه، فيما يأمل الفريق الريداوي لاستعادة توازنه وتحقيق نتيجة إيجابية.

ويواجه الاتحاد نظيره الخليج عند التاسعة مساء أيضًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ويطمح العميد لمواصلة انطلاقته المميزة وتحقيق الفوز وسط جماهيره، فيما يأمل الفريق الضيف الظهور بشكل جيد.

انطلاق الجولة الرابعة من دوري روشن

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، مساء اليوم الأربعاء، بمواجهتين، حيث يلعب الطائي مع الفتح، والشباب أمام العدالة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).