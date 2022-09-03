كشف عمر بترجي مدير التواصل في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن 3 محاور رئيسية لـ استراتيجية الألعاب والرياضات الإلكترونية وعن مساهمتها بـ 50 مليار ريال في الناتج الإجمالي للقطاع الاقتصادي في المملكة.

#موجز_الأخبار | عمر بترجي – مدير التواصل في اتحاد الرياضات الإلكترونية:

الهدف من هذه الإستراتيجية الإستفاده من المصروفات وتحويلها إلى الاستثمار في الكوادر الوطنية#SSC pic.twitter.com/lUxOBA9FdL — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 15, 2022

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أطلق اليوم الخميس الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وقال عمر بترجي لـ قنوات SSC : ” الهدف من هذه الاستراتيجية الاستفادة من المصروفات وتحويلها إلى الاستثمار في الكوادر الوطنية، وفي سنة 2021 تُقدر المصروفات في القطاع الرياضي الإلكتروني بالمملكة ما يقرب من 3,75 مليار ريال أي ما يوازي مليار دولار أمريكي، ونهدف من إطلاق هذه الاستراتيجية أن يُساهم قطاع الرياضة الإلكترونية بـ 50 مليار ريال سنويًا في الناتج المحلي للقطاع الاقتصادي بالمملكة”.

المحاور الـ3 لـ استراتيجية الألعاب والرياضات الإلكترونية

وأضاف بترجي: ” الاستراتيجية توفر 39 ألف فرصة عمل ويُوجد في الاستراتيجية 86 مبادرة أبرزها التركيز على البُنية التحتية ووضع اللوائح التنظيمية، بجانب رفع جودة الحياة من خلال تحسين تجربة اللاعبين وتوفير فرص ترفيهية جديدة، وكما ذكرت توفير 50 مليار ريال سنويًا في الناتج المحلي بعد إطلاق تلك الاستراتيجية”.

وعلق وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا حول استراتيجية الألعاب والرياضات الإلكترونية : “خطوة جديدة نحو الريادة العالمية بقيادة ولي العهد، لتلبية طموحات الشباب السعودي محلياً وعالمياً”.