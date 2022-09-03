3 مقترحات بالإلغاء لوزير التعليم الجديد

رصدت “المواطن” العديد من الاقتراحات التي قدمها المواطنون إلى وزير التعليم الجديد يوسف البنيان. 3 اقتراحات بالإلغاء وكانت أبرز الاقتراحات التي قدمها المواطنون والمهتمون بالشأن التعليمي على موقع تويتر، هي إلغاء الترم الثالث وإلغاء الإجازات المطولة والمتقطعة وكذلك إلغاء الاختبارات والدراسة في رمضان. مبانٍ مهجورة: وتقدم آخرون ببعض الاقتراحات ومنها إعادة النظر بشأن إلغاء الجامعات والكليات من المحافظات، التي لا يوجد فيها كثافة سكانية، والتي ستصبح مهجورة خلال سنوات قليلة، مع عمل دراسة جدوى للاستفادة من المباني المدرسية المهجورة التي بالمراكز والقرى العشوائية، وحسم وجود تلك المباني من عدمه.

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