3 مقترحات بالإلغاء لوزير التعليم الجديد

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والدة أميرة العجلان الفائزه بالمركز الاول للاختراعات في آيتكس
الغاء الدراسة في رمضات
والترم الثالث
وقبول ابنتي في الجامعات أميره العجلان الفائزه بالمركز الأول للإختراعات دوليا في معرض آيتكس الدولي للعام ١٤٤٣ه ماشاء الله بارالله
علي
الغاء الفصول الثلاثة
حميد الحربي
فصلين دراسيين في العام الدراسي كافية بإذن الله تعالى وفيها الخير والبركة لأبنائنا الطلاب،
الحد من كثرة الاجازات وتجميعها على فترتين في العام الدراسي
تخفيض عدد الحصص في اليوم لان استمرار الطلاب من الصباح الى 2ظهرا مجهد للطلبة وخاصة في فصل الصيف لحرارة الجو حيث تصل درجة الحرارة في بعض المناطق الى اكثر من 50 درجة وتخفيض عدد الحصص اليومي يخفف العبء على الطلاب واولياء امورهم, وحصر الاجازات في فترتين يستفيد منها الطالب واولياء الأمور وتخفيض فترة دوام الطلبة اليومي بتخفيض عدد الحصص يخفف من معانات ابنائنا الطلبة وكذالك معاناة اولياء الامور والمعلمين والمعلمات حتى ترفع معنوياتهم ويتحسن اداء الجميع سواء معلمين او طلاب وايضا يتحسن الاداء التعليمي ويرقع نسبة استيعاب الطلبة وتتحسن جودة التعليم ان شاء الله تعالى ونسال الله التوفيق لوزير التربية الجديد في عملية بناء وصقل شباب المستقبل