شهدت بريطانيا الليلة الماضية أمطارًا غزيرة ورعدًا وبرقًا شديدين، وعلى مدار 12 ساعة أمس، تم تسجيل أكثر من 36 ألف صاعقة في جميع أنحاء البلد.

إعصار دانييل يقترب

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن يضرب إعصار دانييل بريطانيا هذا الأسبوع مع توقعات تحذر من احتمالية تسببه في فوضى عارمة ومصاحبته طقسًا قاسيًا، حيث سيشهد البريطانيون المزيد من الأمطار والرعود بجانب الضباب والرياح القوية.

ويتكون الإعصار حاليًا في المحيط الأطلسي وتجرفه الرياح القوية إلى بريطانيا، ولكن عندما يصل إليها سيكون قد انخفض قليلًا في شدته، ولكن لا ينفي هذا قوته أو خطورته، وفقًا لصحيفة The Sun البريطانية.

وقد ضربت هذا رياح هذا الإعصار سواحل فلوريدا لكنه لم يتسبب في أضرار تذكر، ومع ذلك فقد غمر منطقة البحر الكاريبي وبورتوريكو بعواصف ممطرة.

استمرار الطقس السيئ حتى الأسبوع المقبل

وتستمر الأمطار والعواصف الرعدية اليوم في التأثير على أجزاء كثيرة من المملكة المتحدة، مع توقعات بتزايد هذه الحالة الجوية الأسبوع المقبل عندما يقترب إعصار دانييل من بريطانيا.

وقال أليكس ديكين، خبير الأرصاد الجوية: إعصار دانييل يقع في المناطق شبه الاستوائية الآن وينجرف شمالًا ومن المفترض ألا يكون إعصارًا بعد الآن، لكن الأمر المقلق هو أنه سيواجه منطقة أخرى ذات ضغط منخفض، وهذا أحد الأسباب التي تسبب قدرًا كبيرًا من عدم اليقين والتذبذب في التوقعات؛ لأن تلك المنطقة قد تقويه ولا تضعفه، وهو ما يجعل التنبؤات أكثر تعقيدًا.