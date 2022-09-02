نفذت الهيئة العامة للنقل، حملة رقابية مشتركة على مكاتب تأجير السيارات في الرياض؛ بهدف التحقق من مدى التزامها بالعقود الإلكترونية الموحدة، وامتثالها للأنظمة والاشتراطات.

#الهيئة_العامة_للنقل تنفذ حملة رقابية مشتركة على مكاتب تأجير السيارات في الرياض؛ بهدف التحقق من مدى التزامها بالعقود الإلكترونية الموحدة، وامتثالها للأنظمة والاشتراطات.#عقد_يحميك pic.twitter.com/tZ0DJQbUcJ — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) September 2, 2022

وأظهر مقطع فيديو، الحملة الرقابية التي أطلقتها الهيئة العامة للنقل، من أجل التحقق من نظامية مكاتب تأجير السيارات والتزامها بالعقود الإلكترونية الموحدة.

3900 مخالفة:

وأوضحت الهيئة، أنها نفذت 95 ألف عملية فحص ميدانية نفذتها الفرق الرقابية على مكاتب تأجير السيارات خلال العام الحالي 2022، ورصدت خلالها أكثر من 3900 مخالفة.

وأشار وايل العنزي، مراقب خدمة، إلى أحد المكاتب التي تم إغلاقها بسبب ممارسة نشاط تأجير السيارات بدون ترخيص.

هدف الحملة:

من جانبه، أكد لؤي الخطيب، مدير إدارة العمليات الرقابية، أن هذه الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للنقل تهدف إلى للتحقق من نامية المكاتب في قطاع التأجير، ونظامية الخدمات المقدمة لضمان أفضل جودة للمواطنين، ومن ضمنها العقود الموحدة التي تهدف إلى ضمان حقوق المستفيدين وضمان حقوق هذه المكاتب، وذلك من خلال تنفيذ العقود وتوفر جميع البيانات النظامية الخاصة بالمركبات تحت إشراف الهيئة.