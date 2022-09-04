يسير المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بشكل مميز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ويسعى لتحقيق مزيد من الأرقام القياسية خلال الفترة المقبلة.

أرقام مميزة لرينارد

ويحتاج رينارد لتحقيق فوز واحد فقط، ليصبح ثاني أكثر مدرب تحقيقًا للانتصارات في تاريخ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بالتساوي مع المدير الفني الوطني خليل الزياني برصيد 19 فوزًا.

وأصبح المدرب الفرنسي قريبًا من الانفراد بقائمة أكثر مدير فني أجنبي قاد الأخضر في المباريات، حيث تولى تدريبه خلال 30 لقاء، خلف المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو الذي قاد المنتخب السعودي في 31 مواجهة.

ويحتل رينارد المركز الثاني في قائمة المديرين الفنيين الأجانب الأطول زمنًا في قيادة الأخضر، حيث وصلت فترته مع المنتخب السعودي إلى 3 سنوات و16 يومًا، خلف المتصدر المصري عبدالرحمن فوزي بـ3 سنوات و324 يومًا.

استعدادات الأخضر

ونجح المنتخب السعودي بقيادة رينارد في التأهل إلى نهائيات مونديال 2022 للمرة السادسة في تاريخه، ويتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم كلًا من؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

ويخوض الأخضر 8 مباريات ودية قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022، وستكون بداية هذه المواجهات ضد الإكوادور وأمريكا يومي 23 و27 سبتمبر على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية.