شدد برنامج سكني على أهمية مباشرة البدء بالبناء بعد توقيع عقد الدعم السكني، وكذلك الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة، بالإضافة إلى سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم، والحرص على تحديث مراحل البناء حتى إصدار شهادة الإشغال وتسليمها لصندوق التنمية العقاري.

باقات سكني:

يذكر أن برنامج سكني أتاح عددًا من باقات الدعم الاختيارية الجديدة ضمن حلوله وخياراته المقدمة للأسر السعودية، ليصل عدد الخيارات السكنية والتمويلية إلى 9 خيارات شملت (باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن)، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولًا مرنة ومتعددة، عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.

خدمات برنامج سكني:

ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط، أو بالاتصال بالرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة عن جميع الاستفسارات، إلى جانب تطبيق “سكني” للأجهزة الذكيّة، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.