نبهت إمارة منطقة مكة المكرمة، المواطنين مجددًا بأهمية الحفاظ على الأطفال في المسجد الحرام، وذلك مع توافد الزوار والمعتمرين للصلاة وأداء العمرة.

الحفاظ على الأطفال بالمسجد الحرام

ونشرت الإمارة على حسابها بموقع “تويتر”، إنفوجرافًا لوزارة الحج والعمرة، يرصد عددًا من الطرق من أجل الحفاظ على الأطفال في المسجد الحرام والتي تمثلت في:

1- وضع أسورة في معصم الطفل تتضمن رقم الجوال واسمه.

2- الحرص على حفظه لرقم الجوال.

3- جعله يعرف عنوان السكن أو اسم الفندق.

4- يتم إخباره بالتوجه لأقرب رجل أمن في حال ضياعه.