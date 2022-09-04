يُعاني الفريق الكروي الأول بـ الهلال من غياب 4 لاعبين عن مواجهة الزمالك المصري في بطولة كأس سوبر لوسيل.

وكشف حساب أزرق الرياض عبر “تويتر” أن كلًّا من “عبدالإله المالكي، الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، صالح الشهري، متعب المفرج” سيغيبون عن مواجهة الزمالك بعد غد.

القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال والزمالك:

وسوف تنقل المباراة عبر قناة Al Kass 1 القطرية المفتوحة وقناة On Time Sports وقناة Bein Sports.

وكانت اللجنة المنظمة لمباراة كأس سوبر لوسيل قد طرحت مؤخرًا تذاكر المواجهة المرتقبة بين الهلال والزمالك، وتراوحت الأسعار من 40 ريالًا وحتى 200 ريال.

وكان أزرق الرياض فاز على نادي الفتح بهدف دون رد سجله اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

يذكر أن بعثة الزعيم سافرت إلى العاصمة القطرية الدوحة استعدادًا لمواجهة الزمالك.