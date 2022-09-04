ستنقل 4 قنوات مباراة الهلال والزمالك المصري المرتقبة مساء اليوم الجمعة في بطولة كأس سوبر لوسيل التي تُقام في العاصمة القطرية الدوحة.

القنوات الناقلة

وسوف تنطلق المباراة عبر قنوات ” القناة الرياضية السعودية، On Time Sports المصرية، قناة الكأس HD 1، قناة Bein Sports “، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب لوسيل المستضيف لنهائي كأس العالم 2022 بـ قطر.

ماذا قال دياز والمعيوف عن مباراة الهلال والزمالك ؟

وكان المدرب الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال أكد على أن مواجهة الزمالك في كأس سوبر لوسيل ستكون مثيرة وقوية.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي: “نعرف تمامًا فريق الزمالك، والمباراة ستكون مثيرة وأتوقع أنها ستكون على درجة كبيرة من القوة والإثارة”.

وواصل مدرب الهلال: ” قطر بلد يملك خبرة كبيرة في تنظيم الأحداث الرياضية وأنا على يقين من أنهم سيقدمون كأس عالم مميزًا”.

أما عبدالله المعيوف حارس الهلال فقال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الزمالك: ” المواجهة تعد بروفة جيدة قبل كأس العالم ونريد أن نشكر قطر على تنظيمها لهذه المواجهة الكبيرة”.