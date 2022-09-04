4 لاعبين يحلمون بمونديال 2022 مع الأخضر

استبعاد المعيوف

الأخضر هدف الحمدان

يحلم 4 لاعبين باستدعاء المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لهم للمشاركة في القائمة النهائية مع الأخضر في كأس العالم 2022 بـ قطر الذي ينطلق نوفمبر المقبل. ويرغب كل من عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال وعبدالرحمن غريب لاعب النصر وخالد الغنام لاعب النصر وعبدالله الحمدان نجم الهلال.المعيوف كان تم استبعاده من قائمة المنتخب السعودي لمعسكر سبتمبر الذي أُقيم في إسبانيا وهو ما أثار الجدل كون اللاعب يقدم مستويات مميزة في حراسة المرمى مع نادي الهلال آخر 3 سنوات.أيضًا تفاجأ الجمهور باستبعاد اللاعب عبدالرحمن غريب الذي قدم مستويات جيدة مع النصر بأول 4 جولات من دوري روشن السعودي للمحترفين بالموسم الحالي بعد انضمامه من الأهلي.أيضًا يقاتل عبدالله الحمدان ليشارك أساسيًا مع الهلال حيث يُعاني من الجلوس على دكة الاحتياط منذ الانضمام لـ أزرق الرياض في فبراير من العام الماضي قادمًا من نادي الشباب.وسيسعى الحمدان خلال الفترة المتبقية وقبل المونديال في اللعب أساسيًا مع الهلال أملًا في الالتحاق بقائمة الأخضر.