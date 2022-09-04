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ينطلق في نوفمبر المقبل

4 لاعبين يحلمون بمونديال 2022 مع الأخضر

2022-09-30 الساعة 12:50
4 لاعبين يحلمون بمونديال 2022 مع الأخضر
المواطن - محمد سمعه

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يحلم 4 لاعبين باستدعاء المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لهم للمشاركة في القائمة النهائية مع الأخضر في كأس العالم 2022 بـ قطر الذي ينطلق نوفمبر المقبل. ويرغب كل من عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال وعبدالرحمن غريب لاعب النصر وخالد الغنام لاعب النصر وعبدالله الحمدان نجم الهلال.

استبعاد المعيوف

المعيوف كان تم استبعاده من قائمة المنتخب السعودي لمعسكر سبتمبر الذي أُقيم في إسبانيا وهو ما أثار الجدل كون اللاعب يقدم مستويات مميزة في حراسة المرمى مع نادي الهلال آخر 3 سنوات.
الباطن ضد النصر - عبدالرحمن غريب - النصر والباطن
غريب
أيضًا تفاجأ الجمهور باستبعاد اللاعب عبدالرحمن غريب الذي قدم مستويات جيدة مع النصر بأول 4 جولات من دوري روشن السعودي للمحترفين بالموسم الحالي بعد انضمامه من الأهلي.
عبدالله المعيوف حارس الهلال
عبدالله المعيوف حارس الهلال بعد التجديد

الأخضر هدف الحمدان

أيضًا يقاتل عبدالله الحمدان ليشارك أساسيًا مع الهلال حيث يُعاني من الجلوس على دكة الاحتياط منذ الانضمام لـ أزرق الرياض في فبراير من العام الماضي قادمًا من نادي الشباب.
عبدالله الحمدان
الحمدان – المصدر @Alhilal_FC
وسيسعى الحمدان خلال الفترة المتبقية وقبل المونديال في اللعب أساسيًا مع الهلال أملًا في الالتحاق بقائمة الأخضر.
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