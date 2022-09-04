تُختتم اليوم الأحد مباريات الجولة الخامسة من دوري يلو بإقامة 4 مباريات.

موعد مباريات اليوم بـ دوري يلو

المباراة الأولى ستكون بين فريقي الشعلة والقيصومة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب نادي الشعلة.

المباراة الثانية ستكون بين فريقي الفيصلي والساحل في تمام السادسة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

المباراة الثالثة ستكون بين فريقي العربي وجدة في السابعة إلا ثلث مساءً بتوقيت المملكة على ملعب إدارة التعليم بعنيزة.

المباراة الرابعة بين فريقي القادسية وهجر في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ” الراكة”.

نتائج مباريات أمس السبت

وكان الرياض هزم فريق نجران بثلاثية مقابل هدفين في دوري يلو، حيث سجل لـ الرياض كل من نيكولا وجيموفيتش ولويز فيليبي، بينما سجل لـ نجران كل من عبدالإله الخيبري لاعب الرياض بالخطأ في مرماه، بينما سجل جواو كوتينيو الهدف الثاني لـ نجران.