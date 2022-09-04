4 محظورات بصوالين الحلاقة

قائمة أسعار

المحظورات في الصالون

الإبلاغ عن المخالفات

أكدت وزارة التجارة، أن هناك حقوقًا وواجبات يجب أن يحصل عليها مرتادو صوالين الحلاقة.وقالت الوزارة في إنفوجراف صادر عنها، إنه من حق مرتادي الصالون أن يجدوا قائمة أسعار توضع في مكان بارز، بالإضافة إلى توفير وسيلة دفع إلكتروني.وأضافت أنه يجب على العاملين بصالون الحلاقة الالتزام باستعمال الأدوات ذات الاستخدام الواحد، ويستثنى من ذلك من لديه حقيبة أدوات خاصة، كما يجب عليهم الالتزام باستخدام أدوات الحلاقة المصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ. وتابعت الوزارة في الإنفوجراف، أنه يمنع استخدام المناشف والمرايل القماشية، وتوفير الورقية ذات الجودة العالية، كما يمنع قيامهم بالأعمال الطبية الخاصة بمعالجة بعض الأمراض الجلدية في الوجه والرأس بالصالون. وأكدت حظر عدم استخدام الشبة للتطهير واستخدام المسحة الطبية بدلاً منها، مطالبة العاملين بمهنة الحلاقة باستخراج شهادة صحية تثبت سلامتهم من الأمراض المعدية.ويمكن الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر الرقم 1900، والمخالفات البلدية عبر الرقم 940.