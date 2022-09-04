Icon

شهادات عن الملك عبدالعزيز: رزانة وحزم وخطابة Icon نحات يصنع مجسمًا لـ ولي العهد بوزن 92 كجم Icon انطلاق استفتاءات الانضمام لروسيا بـ4 مناطق أوكرانية Icon الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من تايلند للسعودية Icon 10 مشاريع ضخمة تعيد رسم صورة السعودية Icon واس تحصد 3 جوائز تميز Icon قائمة أخضر الصالات بكأس آسيا 2022 Icon راشفورد مرشح لجائزة لاعب الشهر Icon بداية قوية لمدربي الكبار في دوري روشن Icon خالد بن سلمان: وساطة ولي العهد تؤكد تبنيه المبادرات الإنسانية Icon

جديد الأخبار

الرياضة

العالم

حساب المواطن

وظائف

الترفيه

المجتمع

صوت المواطن

2h

العقم التهديفي يؤرق رينارد
https://www.almowaten.net/?p=4582117

2h

مشاعل الشميمري أول سعودية تشغل نائب رئيس IAF
https://www.almowaten.net/?p=4582125

3h

تحذير أمني خطير من ثغرات في واتساب
https://www.almowaten.net/?p=4582051

3h

3 حالات تلغي الزكاة على السجلات التجارية
https://www.almowaten.net/?p=4582027

3h

السعودية ترسم مستقبل الرياضات الإلكترونية 
https://www.almowaten.net/?p=4581793

3h

القمر يغرب قبل حدوث الاقتران الليلة
https://www.almowaten.net/?p=4581929

3h

جامعة نايف والإنتربول شراكة عمرها 17 عامًا
https://www.almowaten.net/?p=4581881

3h

صالح المري فارس ثاني حلقات شاعر الراية
https://www.almowaten.net/?p=4581935

4h

الملك سلمان يستقبل ملك البحرين
https://www.almowaten.net/?p=4581961

4h

قرار نونو سانتو يصدم الاتحاديين
https://www.almowaten.net/?p=4581889

آخر الاخبار
تهدف إلى إثراء تجربة الزوار

4 معارض افتراضية تستعرض جهود خدمة الحرمين

2022-09-25 الساعة 8:38
4 معارض افتراضية تستعرض جهود خدمة الحرمين
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أطلقت وكالة شؤون المعارض والمتاحف، ممثلة في الإدارة العامة للمعارض الرقمية، معرض اليوم الوطني السعودي 92، والذي يهدف إلى إثراء تجربة الزوار وإبراز جانب جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، ورعاية قاصديهما، وإظهار وتعريف المستفيدين بما يقدم من دعم ورعاية وعناية لهم، ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة. حيث يعرض المعرض بمناسبة اليوم الوطني 92.

4 معارض: 

أوضح ذلك مدير عام المعارض الرقمية ومدير العلاقات العامة الإعلام بالمعرض، ريان بن محمد المسعودي، مضيفًا أن المعرض يتكون من أربعة معارض معرض توسعة المسجد الحرام، ومعرض توسعات المسجد النبوي الشريف، ومحاكاة لقصر المصمك والدرعية، باستخدام تقنية الواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء.

توجيهات السديس: 

وبين المسعودي أن هذه الخدمات والجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني. ويمكن الاطلاع على رابط المعرض الافتراضي: هنا.  
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
إنّضم الى المحادثة
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيديو وصور.. حفريات تقطع الشوارع وتهدد المركبات...
الجنوبية

فيديو وصور.. حفريات تقطع الشوارع وتهدد المركبات...

الجنوبية
شاهد بالفيديو .. العمري والعتيبي أصيبا 14...
أخبار رئيسية

شاهد بالفيديو .. العمري والعتيبي أصيبا 14...

أخبار رئيسية
فيديو.. إيقاف فعاليات مهرجان الفقع بحفر الباطن
جديد الأخبار

فيديو.. إيقاف فعاليات مهرجان الفقع بحفر الباطن

جديد الأخبار
انطلاق منافسات مهرجان ولي العهد للهجن 8...
الرياضة

انطلاق منافسات مهرجان ولي العهد للهجن 8...

الرياضة
متحدث الصحة : تجاوزنا مليوناً و100 ألف...
أخبار كورونا

متحدث الصحة : تجاوزنا مليوناً و100 ألف...

أخبار كورونا
التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان: جرائم...
العالم

التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان: جرائم...

العالم
بالصور.. الجمال السائبة تقتل وافداً بالجوف
جديد الأخبار

بالصور.. الجمال السائبة تقتل وافداً بالجوف

جديد الأخبار
بثنائية الصيعري.. الحزم يفوز على القادسية
الرياضة

بثنائية الصيعري.. الحزم يفوز على القادسية

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه