4 معارض افتراضية تستعرض جهود خدمة الحرمين

أطلقت وكالة شؤون المعارض والمتاحف، ممثلة في الإدارة العامة للمعارض الرقمية، معرض اليوم الوطني السعودي 92، والذي يهدف إلى إثراء تجربة الزوار وإبراز جانب جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، ورعاية قاصديهما، وإظهار وتعريف المستفيدين بما يقدم من دعم ورعاية وعناية لهم، ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة. حيث يعرض المعرض بمناسبة اليوم الوطني 92.
4 معارض:
أوضح ذلك مدير عام المعارض الرقمية ومدير العلاقات العامة الإعلام بالمعرض، ريان بن محمد المسعودي، مضيفًا أن المعرض يتكون من أربعة معارض معرض توسعة المسجد الحرام، ومعرض توسعات المسجد النبوي الشريف، ومحاكاة لقصر المصمك والدرعية، باستخدام تقنية الواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء.
توجيهات السديس:
وبين المسعودي أن هذه الخدمات والجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني.
ويمكن الاطلاع على رابط المعرض الافتراضي: هنا
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