جددت الإدارة العامة للمرور، تذكير قادة المركبات باتباع أربع نصائح، خلال سيرها بالأحياء السكنية، من أجل سلامتهم وسلامة الآخرين وتجنب وقوع الحوادث.

وأوضح المرور عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أنه أثناء السير داخل الأحياء السكنية يجب الحرص على ما يلي:

نصائح:

ـ الالتزام بتعليمات السير على الطريق.

ـ التقيُّد بالسرعة النظامية داخل الأحياء.

ـ الوقوف التام عند التقاطعات قبل عبورها، ومراعاة الأولوية في ذلك.

ـ إعطاء الأفضلية للمشاة.

نصائح للمشاة:

كان المرور وجه في وقت سابق، عدة نصائح للمشاة أثناء عبور الطريق، من أبرزها: اختيار مكان للعبور يمكن الشخص من رؤية حركة السير من كل الاتجاهات، والتأكد من خلو الطريق من المركبات.