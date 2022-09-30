Icon

ريما بنت بندر تتابع إجلاء نازحي إيان Icon الكويت تخرج من الجمود السياسي قريبًا Icon ضبط مواطن أشعل النار في 3 مركبات بالرياض Icon ولي العهد يعلن استراتيجية مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية Icon التعليم تلغي اختبارات الفترتين Icon محمد بن سلمان جعل السعودية قوة عالمية Icon فندق القمر قد يأتي لـ السعودية Icon إعلان نتائج القبول المبدئي بالأمن العام Icon من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء Icon شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
نسبة الفقد 33%

40 مليار قيمة الهدر الغذائي بالسعودية

2022-09-30 الساعة 2:56
40 مليار قيمة الهدر الغذائي بالسعودية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أطلقت المؤسسة العامة للحبوب أمس ، ممثلة بالبرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء حملة توعوية موسعة تحت شعار «لحظة هدر»، انطلاقاً من دورها في رفع الوعي بأهمية التنويع الغذائي والتأكيد على أهميــته، وتعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك والتحفيز على تبني الحلول التي تسهم في الحد من الهدر الغذائي، وأوضحت المؤسسة أن قيمة هدر الغذاء في المملكة تجاوز ( 40 ) مليار ريال سنوياً، فيما بلغت نسبة الفقد والهدر في الغذاء (33%).

تفاعل كبير: 

وبينت أن الحملة شهدت تفاعلا كبيرا من افراد المجتمع وكذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة ، والتي تنبع من منظور ديني ومجتمعي ووطني ، مؤكدة أن الحملة ستتواصل ‏حتى نهاية الشهر القادم ، فيما برامج التوعية مستمرة من خلال الحساب الرسمي للبرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة (لتدوم [email protected]) على مدار العام لإيضاح خطورة الفقد والهدر الغذائي على كافة مناحي الحياة ، مشيرة إلى أن توقيت الحملة يتوافق مع اليوم العالمي للتوعية بالفقد والهدر في الغذاء، والذي يمثل مناسبة دولية لتبني الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية.

هاجس عالمي: 

يذكر أن الفقد والهدر في الغذاء يشكل هاجساً عالميا لما له من آثار وخيمة على المستوى الاقتصادي والصحي والاجتماعي والبيئي، ويؤدي إلى خسارة وهدر في الموارد التي تمثل جزءاً لا يتجزأ من عملية إنتاج الغذاء، وما يسببه ذلك من انخفاض في العائد الاقتصادي من الأعمال الزراعية والصناعية، وفي نفس الوقت يزيد من انعدام الأمن الغذائي بالبلدان ذات الموارد المحدودة والتي تكافح لتحمّل تكاليف استيراد السلع لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء..
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فوائد صحية مذهلة لـ البرقوق في حال...
صحة وطب‎

فوائد صحية مذهلة لـ البرقوق في حال...

صحة وطب‎
السعودية تعلن إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في...
السعودية اليوم

السعودية تعلن إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في...

السعودية اليوم
أكبر استعراض جوي احتفالًا باليوم الوطني
السعودية اليوم

أكبر استعراض جوي احتفالًا باليوم الوطني

السعودية اليوم
هل يصرف حساب المواطن للتابعين إذا كان...
حساب المواطن

هل يصرف حساب المواطن للتابعين إذا كان...

حساب المواطن
البندري الحربي لـ”المواطن”: لا حد لطموحي
الأزياء والموضة‎

البندري الحربي لـ”المواطن”: لا حد لطموحي

الأزياء والموضة‎
مارسيل كولر مدربًا لـ الأهلي المصري
الرياضة العالمية

مارسيل كولر مدربًا لـ الأهلي المصري

الرياضة العالمية
عروض تحبس الأنفاس في سماء الرياض
حصاد اليوم

عروض تحبس الأنفاس في سماء الرياض

حصاد اليوم
في الأسبوع الثاني.. انتظام العملية التعليمية في...
السعودية اليوم

في الأسبوع الثاني.. انتظام العملية التعليمية في...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه