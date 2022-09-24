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اتفاقية مع الوطنية للإسكان

40 مليار لتطوير البنية التحتية لـ 11 مدينة

2022-09-24 الساعة 8:04
40 مليار لتطوير البنية التحتية لـ 11 مدينة
المواطن - الرياض

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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، توقيع اتفاقية مع الشركة الوطنية للإسكان، لتمويل وتطوير مشاريع والبنية التحتية لـ11 مدينة حول المملكة، بقيمة استثمارية تبلغ 40 مليار ريال.

مدن متميزة: 

وتم توقيع الاتفاقية على هامش معرض مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين 22. ويقام المعرض في الرياض من 24 إلى 28 سبتمبر 2022، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة، ويُصاحبه إقامة منتدى بعنوان (آثار برنامج التحوّل الوطني على المُدن السعودية).

مشاركة كبيرة: 

ويهدف المعرض الذي يشهد مشاركة أكثر من 70 جهةً وقطاعًا ومؤسسةً إلى إبراز وعرض المشروعات الكبرى التي تشهد المملكة تنفيذها بالشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتنمية وتطوير جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة وفق رؤية المملكة 2030.
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