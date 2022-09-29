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وزيادة حصة التأمين الطبي لـ 45%

45 ريالًا تأمين الفرد في 2025

2022-09-29 الساعة 11:27
45 ريالًا تأمين الفرد في 2025
المواطن-الرياض
أكد مدير برنامج تطوير القطاع المالي فيصل الشريف، أنه تم وضع مستهدف طموح حتى يصل خلال 2025 إلى 45 ريالاً للفرد.

تأمين الفرد

وأضاف “الشريف”، في كلمته خلال مشاركته في ندوة التأمين السعودي، أنه بالإضافة إلى ذلك تم استهداف حصة التأمين الطبي ليصل إلى 45 % بعدما كانت 33% في عام 2019، بالإضافة إلى وصول نسبة تغطية المركبات في المملكة إلى 77% في عام 2025، بينما كان خط الإنتاج في 2019 تقريبًا 40%، وكان هذا من أقل الأرقام العالمية بشكل كبير. ونوه مدير برنامج تطوير القطاع المالي، إلى أن جميع هذه المستهدفات لها دور في إدارة المخاطر وتمكين المستفيدين من أمور الادخار وغيرها، أو من الأمور التي بها مخاطر مثل تأمين المركبات والحماية.
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