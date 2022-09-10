أعلن المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على مدن المملكة.

وتسجل العلا والأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة، اليوم السبت، بواقع 46 درجة مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بـ 17 مئوية.

درجات الحرارة العظمى

وحسب مركز الأرصاد، جاءت درجات الحرارة العظمى في المملكة كالتالي: العلا والأحساء 46 مئوية، تليهما حفر الباطن 45، رفحاء والخرج وسكاكا والمدينة المنورة 44 مئوية، فيما تسجل مكة المكرمة والدمام وبريدة وعرعر 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

وبشأن درجات الحرارة الصغرى، تسجل أبها أدنى حرارة بـ 17 مئوية، فيما تسجل الباحة 20، والقريات 22، وتبوك بيشة والطائف 24، وشرورة 25.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وأبها والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

كما لا يستبعد تكون الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، كذلك على الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.