كشفت دراسة عن أن التمتع بنوم جيد يعد أكثر أهمية من مدته، وذلك من أجل تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض.

جودة النوم

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين لا يحصلون على نوعية نوم جيد، أو الذين لا يحصلون على قسط كاف من النوم، هم الأكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل “كوفيد-19″، بثلاثة أضعاف.

وأظهرت النتائج أن النوم الجيد يمكن أن يعوض بشكل فعال عن النوم أقل من المدة الموصى بها، عندما يتعلق الأمر بتعزيز جهاز المناعة للمساعدة في مكافحة الالتهابات الفيروسية.

أهمية النوم للصحة

وقال البروفيسور نيل والش، من جامعة ليفربول جون مورس، إن نتائج فريقه “تغير الطريقة التي يجب أن نفكر بها بشأن النوم والصحة”، مؤكدًا أن النوم مهم للصحة العقلية والجسدية، بما في ذلك القدرة على مكافحة العدوى.

وكان الخبراء الصحيون، أوصوا بضرورة الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة، إلا أن الكثير يقيدون نومهم لإفساح المجال للحياة المزدحمة، لذا فالنوم هنا يعتمد حقًا على جودته.

5 أشياء لنوم جيد

وبناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فهناك 5 أشياء يمكن للناس القيام بها لتحسين نوعية النوم. والتي تشمل:

– اعتماد جدول نوم ثابت (وقت نوم واستيقاظ مماثل يوميًا)، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع.

– تجنب الوجبات الكبيرة والكافيين والكحول قبل موعد النوم.

– التأكد من أن السرير والوسادة مريحان وأن الغرفة باردة ومظلمة وهادئة.

– وضع روتين مريح لوقت النوم – التوقف عن تصفح شاشة الهاتف أو مشاهدة التلفزيون قبل 30 دقيقة من موعد النوم والذهاب إلى الفراش.

– القيام بالتمارين الرياضية أثناء النهار للمساعدة على النوم.