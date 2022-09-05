تبخر نحو نصف تريليون دولار من القيمة السوقية لخمس شركات فقط في “وول ستريت” خلال يوم الثلاثاء وحده، وذلك نتيجة الخسائر الحادة التي منيت بها الأسواق الأميركية في أعقاب صدور تقرير رسمي عن التضخم في الولايات المتحدة،

وهو التقرير الذي جاء مفاجئاً للأسواق وأشاع انطباعاً بأن الفيدرالي الأميركي سيواصل رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

خسائر قاسية:

وتكبدت الأسواق الأميركية خسائر قاسية يوم الثلاثاء عندما تدافع المستثمرون لبيع الأسهم التي بحوزتهم خوفاً من مرحلة ما بعد رفع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، فيما تكبدت الشركات الكبرى خسائر قياسية بالمليارات في قيمها السوقية.

انخفاض كبير:

وقال تقرير لشبكة “ماركت ووتش” الأميركية، بحسب “العربية.نت”، إن الخوف من تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي المستمر للسياسة النقدية من أجل محاربة التضخم أدى إلى انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 1276 نقطة (أو 3.9%)، حيث أظهرت جميع المكونات الـ30 للمؤشر انخفاضاً مع زيادة نشاط البيع في وقت متأخر من جلسة التداول، لينتهي يوم الثلاثاء على تسجيل أكبر انخفاض منذ يونيو 2020.

وانخفض مؤشر (S&P500) القياسي بنسبة 4.3%، مع انخفاض جميع الأسهم المكونة له باستثناء ستة فقط.