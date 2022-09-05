5 شروط لعمل مكاتب المحاماة الأجنبية

السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل في السعودية..

المشرف العام على مكتب التشريعات بوزارة العدل: من ضمن شروط الحصول على الترخيص ألا تقل خبرة أحد الشركاء عن 7 سنوات @MojKsa@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/jV1qE8vTOJ — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 26, 2022

أبرز الشروط:

تواجد دولي:

أكد المشرف العام على مكتب التشريعات بوزارة العدل، مصعب الجماز، بدء سريان العمل بقرار السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل في السعودية منذ يوم الجمعة الماضي.وقال الجماز خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية: إن أبرز الشروط الواجب توفرها بمكاتب المحاماة الأجنبية للحصول على الترخيص هي أن يكون له سمعة دولية متميزة في مزاولة المهنة، وأن يكون مر على تأسيسه 10 سنوات.ولفت إلى أن الشروط تتضمن كذلك: “أن يكون له تواجد دولي حقيقي في 3 دول متقدمة اقتصاديًّا، وأن يسمي شريكين يمثلانه في المملكة، ويسدد رسوم الترخيص”.