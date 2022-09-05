5 شروط لعمل مكاتب المحاماة الأجنبية

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السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل في السعودية..— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 26, 2022
المشرف العام على مكتب التشريعات بوزارة العدل: من ضمن شروط الحصول على الترخيص ألا تقل خبرة أحد الشركاء عن 7 سنوات @MojKsa@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/jV1qE8vTOJ