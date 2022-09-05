سيغيب اللاعب أحمد شراحيلي مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد عن 5 مباريات مقبلة لفريقه بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الرائد بالجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

أحمد شراحيلي يغيب لمدة 6 أسابيع

وأوضح نادي الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها شراحيلي، أثبتت إصابته في مفصل الكاحل، وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي لـ6 أسابيع.

وسيغيب شراحيلي عن مباريات ” الخليج والنصر والفتح وضمك والوحدة”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، خلف الشباب المتصدر بـ9 نقاط، وبفارق الأهداف عن الهلال صاحب المركز الثاني.