5 مدربين رحلوا عن دوري يلو

شهدت منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى رحيل 5 مدربين عن فرقهم بعد مرور 5 جولات فقط على انطلاق المسابقة.
رحيل 5 مدربين
وأعلنت إدارة نادي القادسية بالأمس عن إنهاء عقد المدير الفني خالد العطوي، ليكون أحدث المدربين الراحلين عن دوري يلو، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وتعاقدت مع التونسي الحبيب بن رمضان.
واستغنت إدارات 3 أندية أخرى عن المدربين، الأوروغوياني روبرت سيبولدي “النادي الأهلي” والصربي ديجان أرسوف “الرياض”، بجانب التونسي عفوان الغربي “نجران”.
وتقدم المدير الفني خليل المصري باستقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد، وأعلنت الإدارة عن تعاقدها مع الألباني إرنست جوكا حتى نهاية منافسات دوري يلو هذا الموسم.
ترتيب دوري يلو
على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري يلو بعد نهاية الجولة الخامسة كالتالي؛ الأخدود في الصدارة برصيد 12 نقطة، يليه الحزم بـ11 نقطة، ثم الفيصلي برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع الجبلين.
وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي خامسًا برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع القيصومة، ثم النادي الأهلي بـ8 نقاط، متساويًا مع جدة، يليه الخلود والشعلة برصيد 7 نقاط لكل منهما.
ويقع الساحل في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الرياض، ثم أُحد والعروبة بـ5 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن هجر، القادسية ونجران، ويتذيل العين الترتيب برصيد نقطة.