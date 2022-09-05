5 مدن الأعلى حرارة اليوم

الدرجات الكبرى

الدرجات الصغرى

طقس اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى المتوقعة اليوم السبت، على مدن المملكة.وتسجل 5 مدن أعلى درجة حرارة بـ41 مئوية، فيما تسجل مدينتا أبها والباحة الأدنى بـ15 درجة مئوية.وحول درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، فتسجل المدينة المنورة والدمام وشرورة ووادي الدواسر والأحساء 41 درجة مئوية، أما مكة المكرمة والخرج 40، والرياض وحفر الباطن والعلا وينبع 39 مئوية، فيما تسجل بريدة 38، وجدة وتبوك وجازان والدوادمي والمجمعة 37.وعن درجات الحرارة الصغرى، فجاءت أبها والباحة بـ15 درجة مئوية، والطائف وطريف 19، وعرعر وسكاكا والقريات 20، وتبوك 21، وحائل ونجران وبيشة 22، ورفحا 23 مئوية.يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير والباحة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية. كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.