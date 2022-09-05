كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، خلال اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة.

وأوضح المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن بريدة ووادي الدواسر وشرورة وحفر الباطن ورفحاء سجّلت 41 درجة مئوية، تليها مكة المكرّمة والدمام والدوادمي والأحساء 40 درجة، وكلًا من المدينة المنوّرة والرياض والمجمعة 39 درجة مئوية.

وسجّلت الدمام وجدة والأحساء والقريات أعلى نسبة رطوبة 95% و90%. طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تهطل منها أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل والقصيم كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.