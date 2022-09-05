أعلنت منصة مدرستي، مزايا كتب المقررات الرقمية للطلاب والطالبات، موضحة أن وزارة التعليم وفرت جميع الكتب الدراسية بصيغة رقمية PDF.

الكتب الرقمية:

وقالت منصة مدرستي، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إن الكتب الرقمية على المنصة تمكن الطالب من الاطلاع على الكتاب وتدوين الملاحظات بسهولة، كما أنها توفر المرونة في استخدام الكتاب الرقمي بواسطة أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

مزايا الكتب المدرسية الرقمية:

وحددت منصة مدرستي مميزات الكتب الدراسية الرقمية كالآتي:

– يستطيع الطالب حمل الكتاب في كل مكان، وتوفر المرونة للاستفادة منها في أي وقت وعبر أي جهاز.

– سهولة تحديد المعلومات الأكثر أهمية، وكتابة الملاحظات والتعديل عليها وكذلك رسم الخرائط الذهنية.

– إمكانية حفظ ومشاركة الملاحظات، وغيرها بصيغة رقمية.

– تسهم الكتب الرقمية في الحفاظ على البيئة، واستدامة الموارد.

– يدعم استخدامها وكتابة التعليقات الكثير من التطبيقات مثل (adobe acrobat reader, pdf editor, markup)