أشار تجمع القصيم الصحي إلى أن هناك مجموعة من الأطعمة قد تساهم في رفع مستوى صحة القلب، كما تهدده نوعيات معينة بالضعف.

ونصح بالإقبال على بعض الوجبات لمساهمتها في رفع كفاءة عمل القلب، ومن أهمها:

ـ الشوفات والحبوب.

ـ عين الجمل.

ـ السمك

ـ الأفوكادو.

ـ الخضروات الورقية.

أسوأ أطعمة للقلب

وفي السياق نفسه أشار إلى أن هناك مجموعة من الأطعمة تعد الأسوأ لصحة القلب، وهي:

ـ الكربوهيدرات المكررة.

ـ الصودا.

ـ الوجبات الخفيفة المملحة.

ـ اللحوم المصنعة.

ـ السمن النباتي.



فئات عمرية تهددها أمراض القلب

وفي وقت سابق؛ حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من تضاعف نسب الإصابة بأمراض القلب والشرايين عند عمر الـ 55.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “عند وصول أي شخص، غير مصاب بأمراض القلب سابقًا، لعمر 55 سنة فإن نسبة إصابته بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومنها: الضغط، والسكري، والكوليسترول، وضعف العضلة، والجلطة؛ خلال العشرين السنة القادمة هي 66% تقريبًا”.

مخاطر التدخين على القلب

كما أشار إلى أن إيقاف التدخين بعد حدوث الجلطة يقلل احتمالية الوفيات بنسبة 30% مقارنة بمن استمر في التدخين خلال الخمس سنوات التي تليها.

وأضاف: “التدخين يسبب جروحًا ميكروسوبية في بطانة شرايين القلب التاجية، ويقلل من قطرها بالانقباض، ويزيد من لزوجة الدم وتخثره في الشرايين الصغيرة، ويرفع الكوليسترول لذلك فهو يهيئ الجو المناسب لتكوين الجلطة القلبية”.