أعلن الأمن العام في الأردن أن فرق الإنقاذ وصلت الآن إلى ثلاث جثث تحت أنقاض عمارة انهارت في العاصمة عمان والعمل جارٍ على إخراجها وإخلائها.

وأضاف أن حصيلة ما تم التعامل معه من قبل فرق الإنقاذ من وفيات وإصابات وصلت إلى خمس وفيات وسبع إصابات من تحت الأنقاض.

ولا تزال جميع كوادر مديرية الأمن العام تتعامل مع الحادث للبحث عن محاصرين.

تواجد رئيس الوزراء:

وتواجد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إضافة إلى عدد من الوزراء في موقع الانهيار.

وبينت المديرية أن هناك إصابات جراء انهيار المبنى وعانى بعضهم من اختناقات فتم تزويدهم بالأكسجين.