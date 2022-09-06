شهدت منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي تسجيل 6 أهداف بعد الدقيقة 90، عقب مرور 3 جولات على انطلاقة المسابقة.

أهداف بعد الدقيقة 90 هذا الموسم

وسُجلت 6 أهداف بعد الدقيقة 90 في دوري روشن السعودي، 3 منهم ساهمت في حصول الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون على 4 نقاط في مواجهتي النصر والفيحاء، فيما نال ضمك 3 نقاط ضد الخليج.

وسجل نجم التعاون سميحان النابت هدفًا قاتلًا في شباك النصر عند الدقيقة 102، وأحرز زميله حسن كادش هدف التعادل أمام الفيحاء، فيما نجح نجم ضمك، دوماجوي أنتوليتش في هز شباك الخليج بهدف قاتل.

وجاءت الـ3 أهداف الأخرى التي سُجلت بعد الدقيقة 90 في دوري روشن السعودي، بعدما كانت الفرق متقدمة في النتيجة، حيث سجل نجم الاتحاد حمدان الشمراني هدفًا أمام العدالة، ونجم الفتح فراس البريكان ضد الباطن، ولاعب الباطن تركي الظفيري في شباكه أمام الاتفاق.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الشباب في الصدارة بـ9 نقاط، بالتساوي مع الهلال، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، متساويًا على التعاون، ثم ضمك بـ6 نقاط، بالتساوي مع النصر والطائي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الثامن برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن كل من؛ الفتح، الرائد، الوحدة وأبها، ثم الفيحاء برصيد نقطة، بالتساوي مع الخليج والعدالة، ويتذيل الباطن الترتيب بدون نقاط.