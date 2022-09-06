حدد برنامج ريف خطوات التسجيل في البرنامج بالتفصيل للاستفادة من الدعم للأسر المنتجة.

وتشمل خطوات التسجيل ما يلي:

– ادخل على صفحة برنامج ريف

– اضغط على ابدأ بطلب الدعم

– املأ البيانات المطلوبة

– سيصل لك رمز تحقق على الجوال أدخله

– أدخل رقم حسابك البنكي

– ثم اختر برنامج الدعم الذي تود التقديم عليه

رابط التحقق من الشروط:

وأوضح برنامج ريف أنه يدعم البرامج والمشاريع الريفية والزراعية، ويمكن الدخول على رابط البرنامج http://reef.gov.sa، والتأكد إذا كانت الشروط تنطبق عليك، وتقدم حتى تحصل على الدعم.