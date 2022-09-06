حدد برنامج ريف خطوات التسجيل في البرنامج بالتفصيل للاستفادة من الدعم للأسر المنتجة.
وتشمل خطوات التسجيل ما يلي:
– ادخل على صفحة برنامج ريف
– اضغط على ابدأ بطلب الدعم
– املأ البيانات المطلوبة
– سيصل لك رمز تحقق على الجوال أدخله
– أدخل رقم حسابك البنكي
– ثم اختر برنامج الدعم الذي تود التقديم عليه
رابط التحقق من الشروط:
وأوضح برنامج ريف أنه يدعم البرامج والمشاريع الريفية والزراعية، ويمكن الدخول على رابط البرنامج http://reef.gov.sa، والتأكد إذا كانت الشروط تنطبق عليك، وتقدم حتى تحصل على الدعم.
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