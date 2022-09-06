شددت مدينة الملك سعود الطبية على أهمية التزام الطفل بالجلوس في المقاعد الخلفية واستخدام المقعد المخصص له في السيارة والمناسب لعمره وتركيبه بشكل صحيح، مشيرة إلى أن تلك الفئة تعد أول ضحايا الحوادث المرورية.

حماية للطفل:

وقالت سعود الطبية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن جلوس الطفل في المقعد الصحيح يساعد على حمايته، ويقلل من احتمالية إصابته، ويمنع حدوث الإصابات الخطيرة في الحوادث المرورية، مبينة أن الأطفال هم أول ضحايا هذه الحوادث.

المقاعد الخلفية:

وأضافت سعود الطبية أن أهمية جلوس الطفل في المقاعد الصحيحة تساعد أيضًا قائد المركبة على التركيز أثناء القيادة والوقاية من الصدمات، كما تحمي جسم الطفل في حال وقوع حوادث.