وضع منظمو مباراة كأس سوبر لوسيل بين الهلال والزمالك اليوم، عدة محظورات لجماهير الفريقين، حتى يخرج اللقاء بشكل جيد.

وسوف تقام المباراة اليوم في تمام الـ9 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” لوسيل” مستضيف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

المحظورات الـ6

وذكرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر أنه من الممنوع على جماهير الفريقين اصطحاب الآتي: ” الأغذية والمشروبات، أجهزة التسجيل والمعدات التلفزيونية، أدوات الشحن، قوارير المياه البلاستيكية، أجهزة الليزر والإضاءة ومكبرات الصوت، الولاعات والسجائر”.

من هو حكم مباراة الهلال والزمالك ؟

وسيدير الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم مباراة الهلال والزمالك المصري مساء اليوم الجمعة في بطولة كأس سوبر لوسيل.

الجاسم هو حكم دولي منذ عام 2007 ويبلغ من العمر 35 عامًا.

ونال الشارة الدولية في عام 2013 وأدار عددًا من المباريات الكبيرة خلال مسيرته التحكيمية، أدار الجاسم كذلك نهائي دوري أبطال آسيا عام 2020 بين أولسان الكوري الجنوبي وبيرسيبوليس الإيراني، ونهائي كأس العالم للأندية عام 2019 بين ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي.