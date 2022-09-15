أوضح المركز الوطني للأرصاد (NCM) أن مهلة التظلم من القرارات الصادرة بحق مخالفي نظام الأرصاد تشمل 60 يومًا.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أنه ورد في المادة رقم (13) للجنة – المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة- وفقًا لأحكام النظام ما يأتي:

تفاصيل فرض الغرامات

أ- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة المكتسب الصفة القطعية

ب- مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة

ج- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة

ويجوز لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة في حقه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.