أنهت وزارة الدفاع كافة استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 92 الذي يوافق 23 سبتمبر الحالي، حيث تشارك كافة أفرع القوات المسلحة السعودية بحزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي ستقام في جميع مناطق المملكة.

عروض جوية

وتنفذ القوات الجوية الملكية السعودية عروضًا جوية بطائرات «تايفون»، و «ف – 15 إس»، و «تورنيدو»، و «ف – 15 سي» في أربع عشرة مدينة، هي: الرياض، جدة، الدمام، الجبيل، الأحساء، الطائف، الباحة، بلجرشي، تبوك، أبها، خميس مشيط، الخبر، حفر الباطن، والجوف».

في موازاة ذلك، تشارك القوات البحرية الملكية السعودية في فعاليات اليوم الوطني، بمسيرة للدراجين في محافظة الدرعية، وذلك بالتعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، ومسيرة أخرى في الواجهة البحرية في جدة تضم عربات عسكرية وفريق دراجين واستعراض خيّالة، فيما يشهد شاطئ الفناتير في الهيئة الملكية بالجبيل عدة استعراضات من أبرزها استعراض بحري بالقطع البحرية الحديثة، وآخر جوي بالطائرات العمودية. وتنظم القوات البرية الملكية السعودية مسيرة عربات عسكرية في عدد من المدن العسكرية.

62 فعالية

وقال مدير عام الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي في وزارة الدفاع عبدالرحمن بن سلطان السلطان إن «وزارة الدفاع ممثلة في أفرع القوات المسلحة السعودية تشارك في فعاليات اليوم الوطني باثنتين وستين فعالية في أربع عشرة مدينة». وأضاف: «ستشهد سماء 14 مدينة سعودية عروضًا جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، فيما ستقدم القوات البحرية الملكية السعودية عروضًا للقطع البحرية في عدد من المدن».

وأشار السلطان إلى أن مشاركة وزارة الدفاع في فعاليات اليوم الوطني، تأتي لتعبّر عن ولاء ووفاء منسوبيها في هذا اليوم المبارك الذي نستذكر فيه أمجاد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- ومن بعده أبناؤه البررة -رحمهم الله- وصولًا إلى عهد قائد مسيرتنا مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – عراب رؤية 2030، إذ وصلت بلادنا إلى مراتب متقدمة على الصعيد الدولي، وأصبحت تعيش واقعًا جديدًا حافلًا بالمشاريع التنموية الضخمة في شتى المجالات.