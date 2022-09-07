شهدت الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين 7 ظواهر وذلك بعد ختام مباريات الجولة أمس السبت بمباراتين.

وكانت مباريات الجولة الثالثة انطلقت الأحد الماضي، بفوز الهلال على الفتح بهدف دون رد، بينما تعادل الخليج مع العدالة بدون أهداف، وفاز الشباب على الطائي برباعية دون رد، الوحدة فاز على أبها بهدف دون رد وفاز الاتفاق على الباطن بثلاثية دون رد، بينما فاز نادي الاتحاد على الرائد بهدف دون رد.

وفي يوم أمس تعادل الفيحاء مع التعاون بهدف لكل فريق، بينما فاز النصر على ضمك بنتيجة هدفين لهدف.

7 ظواهر في دوري روشن

الظاهرة الأولى كانت فوز الهلال والشباب في الرياض والاستمرار في التنافس بكل قوة على الصدارة.

الظاهرة الثانية هي تمكن الاتحاد والنصر من استعادة ذاكرة الانتصارات بعد فقدان النقاط في الجولة الثانية.

الظاهرة الثالثة هي الغزارة التهديفية لـ الشباب حيث وصل رصيده من الأهداف إلى 11 هدفًا بعد مرور 3 مباريات.

الظاهرة الرابعة كانت حفاظ الهلال والشباب والاتحاد على نظافة الشباك في الجولة الثالثة.

أما الظاهرة الخامسة فهي امتلاك الشباب لقوة تهديفية كبيرة بتصدر كل من البرازيلي كارلوس جونيور والأرجنتيني كريستيان جوانكا قائمة هدافي دوري روشن حاليًا.

الظاهرة السادسة هي تسجيل 15 هدفًا في 8 مباريات في الجولة الثالثة، مما يدل على الغزارة التهديفية لجميع الفرق.

الظاهرة السابعة كانت تألق المحترفين الأجانب تهديفيًا مثل البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر ويوسف نياكاتي لاعب الاتفاق وجوانكا وجونيور والجابوني آرون لاعبي الشباب، والأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب الهلال.