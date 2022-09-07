إذا كنت تعاني من مشاكل في الجلد أو الهضم أو تشعر في الكثير من الأحيان بالتعب والقلق، فتناول الماء بالليمون كل يوم سيخلصك من هذه المشاكل، بسبب الفوائد الكبيرة لهذا المشروب، وفيما يلي أبرزها، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

فوائد شرب الماء بالليمون

1- مشروب مغذي

مصدر رائع لفيتامين سي الذي يعزز المناعة، كما يدعم الحفاظ على النظر بسبب عنصر فيتامين أ، ويمنحك الطاقة من خلال فيتامينات B1 B2 B3، ويقوي عضلاتك بالكالسيوم والمغنيسيوم، ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية بالبوتاسيوم.

2- هضم أفضل

تؤثر صحة الأمعاء على الجسم كله ويزيد مشروب الماء بالليمون من حركة الأمعاء والمعدة، مما يمنحك جهازًا هضميًا صحيًا، كما أنه يقلل من حمض المعدة ويقيها من الالتهاب والارتجاع.

3- الماء بالليمون وتقليل التوتر والألم

يعمل الليمون على تهدئة الأعصاب عن طريق تنشيط مادتي السيروتونين والدوبامين اللتين تعرفان بهرمونات السعادة.

4- منع حصوات الكلى

ما يقرب من 80% من حصوات الكلى مصنوعة من الكالسيوم، والليمون غني بالسيترات الذي يمنع تكوينها.

5- تعزيز الكولاجين

الكولاجين هو العنصر الأساسي للبشرة والشعر والعظام والعضلات، وفيتامين سي في الماء بالليمون ضروري لتكوين الكولاجين الذي يمنح بشرة مشدودة وأكثر شبابًا وتوهجًا.

6- زيادة مستويات الأكسجين في الدم

الحديد معدن أساسي للخلايا وخاصة خلايا الدم الحمراء، وهو ضروري لتصنيع الهيموجلوبين الذي يحمل الأكسجين إلى الأعضاء، ويزيد فيتامين سي الموجود في الليمون من امتصاص الحديد من الأمعاء.

7- منع النوبات القلبية والسكتة الدماغية

يحسن ماء الليمون صحة قلبك عن طريق خفض ضغط الدم وبالتالي دعم صحة القلب والأوعية الدموية، كما أنه يمنع تراكم الدهون في الأوعية الدموية.