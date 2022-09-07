أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، التعبئة العامة العسكرية جزئياً في روسيا، على أن تبدأ اعتباراً من اليوم، وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا، حيث مني الجيش الروسي أخيراً بخسائر كبيرة.

وقال بوتين في خطاب موجه للشعب الروسي: “نواجه اليوم القوات الأوكرانية والماكينة الكبرى للناتو، وبالتالي يجب أخذ القرار لحماية أرضنا ووطننا وسادتنا”.

تفاصيل القرار:

وهناك 7 محاور تلخص قرار بوتين بشأن التعبئة وهي كما يلي:

-أمر لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بتنفيذ التعبئة الجزئية.

-بوتين وقع مرسوماً رئاسياً لتنفيذ التعبئة العامة الجزئية.

-التعبة العامة في روسيا تبدأ اليوم.

-على الحكومة توفير أموال لزيادة إنتاج الأسلحة.

-سيتم استدعاء 300 ألف من قوات الاحتياط، وفق القرار.

-مَن يتم استدعاؤهم سيحصلون على تدريب عسكري قبل نشرهم.

-تنطبق القرار على مَن لديهم خبرة عسكرية سابقة.