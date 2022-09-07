أكد مدير خدمات المستفيدين في بوابة (ناجز)، محمد المحيميد، أن أكثر من 7 ملايين مستفيد من البوابة، مشيرًا إلى أن الوكالة الإلكترونية كانت الأكثر طلبًا بـ2.5 مليون طلب.

وتابع المحيميد في تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن المستفيدين يحصلون على خدمات بوابة ناجز بكل يسر وسهولة، وهم في أماكنهم، ودون الحاجة إلى مراجعة مقار العدل.

36 مليون زيارة:

ولفت إلى أن عدد عمليات الزيارة إلى بوابة ناجز منذ بداية العام الجاري، تجاوز 36 مليون عملية زيارة.

التوسع في الخدمات:

وكان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه في أغسطس الماضي، بالتوسع في خدمات بوابة ناجز لتشمل 140 خدمة عدلية إلكترونية.