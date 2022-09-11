أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، استفادة أكثر من 70 ألف متدرب ومتدربة من خريجي الدبلوم والبكالوريوس فأعلى من برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، منذ إطلاقه في 2017 وحتى الآن.

إقبال كبير:

وتزايد إقبال المستفيدين من برنامج تمهير خلال الفترة بين عام 2021 وحتى شهر يوليو الماضي، حيث شكلت نسبة المتدربين والمتدربات خلال تلك الفترة نحو 66% من إجمالي الملتحقين منذ إطلاق البرنامج.

وتتضمن أهداف تمهير إكساب الكوادر الوطنية خبرات ومهارات مطلوبة لسوق العمل بتدريب عملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم، فضلًا عن مساهمته في رفع قابليتهم للتوظيف بسوق العمل بعد إكمال التدريب، ويحفز البرنامج أيضًا منشآت القطاع الخاص لاستقطاب كوادر وطنية مؤهلة ومدربة.

مكافأة مالية:

ويقدم البرنامج مكافأة مالية قدرها 2000 ريال للمتدربين والمتدربات من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، و3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب، كما يتحمل الصندوق التأمين على المتدربين ضد أخطار العمل.

أما المتدرب فيحصل بعد انتهاء البرنامج التدريبي على شهادة خبرة، وتتراوح مدة التدريب من 3 إلى 6 أشهر، تشمل التدريب لدى القطاع الحكومي والخاص؛ لاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم لسوق العمل.

وجدد هدف، دعوته للمنشآت بطرح فرص التدريب أمام الكوادر الوطني عبر البوابة الوطنية للعمل «طاقات» عبر الرابط: هنا.