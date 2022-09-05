شدد المحامي ماجد قاروب على أنه يجب أن يكون المحامي المرخص من خريجي قانون أو شريعة، ويحصل على فترة تدريبية صحيحة في مكاتب مرخصة.

المحامي ماجد قاروب: الأطباء والمهندسين والمحاسبين يمارسون عمل المحاماة في بعض القضايا#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/FbtaUpZq8J — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 4, 2022

وتابع قاروب خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على روتانا خليجية: لدينا 70% من خريجي القانون والشريعة عاطلون عن العمل، وهناك 10 آلاف محامٍ فقط مرخص؛ بينما نحتاج إلى 100 ألف محامٍ مرخص.

استرخاص واستسهال:

ورأى أن ما وصفه بـ”الاسترخاص والاستسهال” من أسباب لجوء البعض للوكيل وليس للمحامي، ويجب أن تُلغى صفة “المعقب أو الوكيل” الذي يكون بديلًا للمحامي أمام القضاء، خاصةً وأن الأطباء والمهندسين والمحاسبين يمارسون عمل المحاماة في بعض القضايا.

محامٍ مرخص:

وأضاف: نحتاج أن ينص نظام الإجراءات الجزائية على من يكون مع المتهم في مراحل الضبط والتحقيق “المحامي المرخص” وليس “الوكيل”؛ لأن كلمة الوكيل تشمل أي أحد، والكل يستطيع أن يمارس مهنة المحاماة، وغير المرخص له يستطيع أن يحضر أمام القضاء كوكيل وجهات الضبط وجهات التحقيق.