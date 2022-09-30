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لحملة مؤهل الدبلوم فأعلى

70 وظيفة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

2022-09-30 الساعة 1:31
70 وظيفة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
المواطن - الرياض

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 70 وظيفة شاغرة لحملة (الدبلوم) فأعلى، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مساعد تنفيذي (4 وظائف). 2- أخصائي أول تطوير السياسات. 3- مدير مركز الاتصال (وظيفتان). 4- رئيس التخطيط الاجتماعي والاقتصادي. 5- رئيس إدارة المرافق المواقع التراثية. 6- مسؤول أول ضمان الجودة. 7- رئيس تحليل الأعمال. 8- مسؤول أول تحليل البيانات والإحصاء. 9- رئيس المنتجات وتجربة العملاء. 10- مدير الأصول الرقمية. 11- مُحلل بيانات. 12- أخصائي أول تحليلات البيانات. 13- أخصائي البرنامج. 14- أخصائي أول الحوكمة والرقابة. 15- مدير تخطيط الأحداث وإعداد التقارير. 16- أخصائي دعم العمليات. 17- أخصائي التسويق الإلكتروني. 18- مدير التسويق. .. وأخرى.

التخصصات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية. – التخصصات الهندسية. – التخصصات التقنية.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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