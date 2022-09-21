كشف تقرير للمنتدى الدولي للأمن السيبراني تم إعداده بالتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية أن 72% من الأطفال حول العالم تعرضوا إلى تهديد سيبراني واحد على الأقل في الفضاء السيبراني.

حماية الأطفال في الفضاء السيبراني

وشمل تقرير “لماذا تتعاظم حماية الأطفال في الفضاء السيبراني” استبيانًا شارك فيه أكثر من 40 ألفًا من أولياء الأمور والأطفال من 24 دولة في 6 مناطق جغرافية مختلفة من حول العالم، بهدف دراسة سلوك الأطفال في الفضاء السيبراني، وسبل استجابتهم للتهديدات والمخاطر الإلكترونية.

وفيما أشارت نتائج الاستبيان إلى أن نسبة الأطفال المستخدمين للإنترنت حول العالم بين أعمار 8 إلى 17 عامًا بلغت 93%، كشفت النتائج أن 65% من الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يبدؤون باستخدام الإنترنت عند سن الثامنة، مقارنة بـ70% في أمريكا اللاتينية، و50% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و48% في أوروبا، ما يجعل الأطفال في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية الأكثر عرضة للتهديدات السيبرانية.

من ناحية أخرى، كشف التقرير أن أكبر نسبة من الرقابة الأبوية لسلوكيات الأطفال على الإنترنت كانت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أوضح 65% من الآباء والأمهات في هذه المنطقة أنهم يراقبون بشكل دوري سلوكيات أطفالهم على الإنترنت، كما أن أكثر من 50% من الأطفال وأولياء الأمور يناقشون استخدام الإنترنت والأنشطة الإلكترونية بشكل روتيني. وفي المقابل، سجلت الرقابة الأبوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأقل نسبة، إذ أظهر التقرير أن 46% فقط من الآباء والأمهات في هذه المنطقة يراقبون كيفية استخدام أطفالهم للإنترنت.

استخدام الأطفال لشبكة الإنترنت

وتعليقًا على نتائج التقرير، قالت آلاء الفاضل، مسؤولة المبادرات والشراكات في المنتدى الدولي للأمن السيبراني، إن قضية حماية الأطفال من المخاطر السيبرانية تكتسب أهمية كبرى في عالمنا المعاصر نظرًا إلى المعدلات المتزايدة لاستخدام الأطفال لشبكة الإنترنت، وتفاوت نسب الرقابة الأبوية لا سيما في ظل الارتفاع المستمر للتهديدات، مشيرة إلى أهمية تعزيز الجهود التوعوية نحو فضاءٍ سيبرانيٍ آمن، يعود بالفائدة على الأطفال وأولياء أمورهم.

ويشير التقرير إلى أن التهديدات السيبرانية التي يتعرض إليها الأطفال متنوعة وتشمل الإعلانات والصور غير الملائمة، بالإضافة إلى التنمر والتحرش، ومحاولات الاختراق والفيروسات، وغيرها، منوهًا بأن 39% فقط من الآباء والأمهات قالوا إن أطفالهم أفصحوا عن مخاوفهم إزاء التهديدات السيبرانية.

وقد خلُص التقرير إلى أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني تتطلب مشاركة منظومة شاملة ومتكاملة من أصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص، ومراكز مساندة الأطفال، والنظام القضائي وجهات إنفاذ القانون، وجهود التعاون الدولي، وأولياء الأمور، والمؤسسات التعليمية.

يذكر أن المنتدى الدولي للأمن السيبراني، ينعقد يومي 9 و10 نوفمبر 2022م في العاصمة الرياض تحت شعار “إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية”. ويعد المنتدى منصة عالمية تجمع صنّاع القرار وممثلي الحكومات والشركات وقادة الأمن السيبراني والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية لعقد شراكات جديدة وإجراء حوارات هادفة بشأن قضايا الأمن السيبراني الدولية.