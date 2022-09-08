أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد المواليد في المملكة بلغ 8933 مولوداً، خلال الفترة من 25 -01- 1444هـ وحتى 03 -02- 1444هـ.

وبينت الوزارة أن منطقة الرياض تصدرت جميع المناطق في عدد المواليد، حيث بلغ عددهم 2286 مولوداً، بنسبة 25.6%، يليها منطقة مكة المكرمة 1804 مواليد، ثم المنطقة الشرقية بـ 868 مولوداً.

المنطقة الجنوبية

وبلغ عدد المواليد في منطقة نجران 249 مولوداً، فيما سجلت منطقة عسير 585 مولوداً، وفي حفر الباطن 205 مواليد، ومنطقة حائل 192 مولوداً، وفي منطقة جازان 466 مولوداً، بينما بلغ عدد المواليد في منطقة تبوك 291 مولوداً, ومدينة بيشة 124 مولوداً.

وفي منطقة المدينة المنورة بلغ عدد المواليد 636 مولوداً، والقصيم 511 مولوداً، والقريات 104 مواليد.

وفي منطقة الحدود الشمالية بلغ عدد المواليد 166 مولوداً، وفي الجوف 185 مولوداً، وسجلت منطقة الباحة 109 مواليد، وفي الأحساء 351 مولوداً.