حددت الهيئة العامة للنقل 8 اشتراطات أساسية تساهم في الحفاظ على سلامة سائقي الشاحنات على الطرق البرية.

أهمية اللياقة الصحية

وشملت هذه الاشتراطات التأكد من اللياقة الصحية والخلو من الأمراض المزمنة التي تؤدي إلى فقدان الوعي مثل الصرع والتشنجات العصبية، والتوقف عن القيادة في حال عدم القدرة على أداء المهمة بأكمل وجه حال الإصابة بالكسور أو الجروح أو العمليات الجراحية.

الحصول على النوم الكافي

وشددت على ضرورة الحصول على النوم الكافي، وعدم تعاطي الأدوية التي تسبب النعاس أو الدوران، وعدم القيادة لساعات طويلة ومتواصلة والحرص على أخذ فترات راحة بسيطة خلالها، والتحقق من سلامة الشاحنة قبل بدء الرحلة، وتوفير أدوات السلامة للشاحنة مثل طفاية الحريق، ومثلث السلامة، وحقيبة الإسعافات الأولية.