تنطلق غدًا منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022/2023 بإقامة 8 مواجهات.

مواجهتان تنطلقان في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة وهم ” بوروسيا دورتموند الألماني ضد كوبنهاجن الدنماركي، دينامو زغرب الكرواتي ضد تشيلسي الإنجليزي”.

وتنطلق 6 مباريات في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة وهم ” باريس سان جيرمان الفرنسي ضد يوفنتوس الإيطالي، سيلتيك الإسكتلندي أمام ريال مدريد الإسباني، بنفيكا البرتغالي ضد ماكابي حيفا من الكيان الصهيوني، ريد بول سالزبورغ النمساوي ضد ميلان الإيطالي، لايبزيج الألماني أمام شاختار دونيتسك الأوكراني”.

مجموعات دوري أبطال أوروبا

وبعد إجراء قرعة البطولة، جاءت المجموعة الأولى مكونة من ” أياكس الهولندي، ليفربول الإنجليزي، نابولي الإيطالي، جلاسكو رينجرز الإسكتلندي”.

المجموعة الثانية “بورتو البرتغالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، باير ليفركوزن الألماني، كلوب بروج البلجيكي”.

المجموعة الثالثة ” بايرن ميونخ الألماني، برشلونة الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، فيكتوريا بلزن التشيكي”.

المجموعة الرابعة ” آينتراخت فرانكفورت الألماني، توتنهام هوتسبير الإنجليزي، سبورتينج لشبونة البرتغالي، أوليمبيك مارسيليا الفرنسي”.

المجموعة الخامسة ” ميلان الإيطالي، تشيلسي الإنجليزي، سالزبورغ النمساوي، دينامو زغرب الكرواتي”.

المجموعة السادسة ” ريال مدريد الإسباني، لايبزيج الألماني، شاختار دونيتسك الأوكراني، سيلتك الإسكتلندي”.

المجموعة السابعة ” مانشستر سيتي الإنجليزي، إشبيلية الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، كوبنهاجن الدنماركي”.

المجموعة الثامنة بـ دوري أبطال أوروبا مكونة من “باريس سان جيرمان الفرنسي، يوفنتوس الإيطالي، بنفيكا البرتغالي، ماكابي من الكيان الصهيوني”.