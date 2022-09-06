استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، على بيتين متنقلين “كرفانين”، ومعدات بناء، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقال رئيس بلدية الخضر إبراهيم موسى لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال استولت على بيتين متنقلين، ومعدات بناء بداخلهما، في المنطقة القريبة لحاجز النشاش على المدخل الجنوبي لبيت لحم، تعود للمواطن عماد يوسف موسى.

محاصرة منزل في رام الله

كما حاصرت قوات الاحتلال صباح اليوم أحد منازل مخيم الجلزون شمال رام الله، ثم اعتقلت مواطنًا فلسطينيًا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن وعد ممدوح الرمحي، عقب مداهمة منزله في المخيم وتفتيشه.

وأضافت: “قوات الاحتلال تحاصر في هذه الأثناء منزلا آخر، وطالبت شابا عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه”.

اعتقال 8 مواطنين في الخليل

وفي السياق نفسه اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ثمانية مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ”وفا”، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة مواطنين من مدينة الخليل، وهم: هاشم أبو تركي، ويوسف أبو حسين، وعبد الكريم أبو رموز، ومحمد بركات الأطرش، ومحمد حسين أبو حديد، ومحمد نعيم أبو سنينة، ومحمد أيوب الرجبي، بعد تفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها.